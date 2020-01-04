В самом центре Москвы обнаружен источник радиации. Росздравнадзор выявил его во дворе рядом с Мясницкой улицей. Находился он там довольно давно, и все, кто оказывался рядом, имели шансы на свою дозу облучения.

В самом центре Москвы обнаружен источник радиации. Росздравнадзор выявил его во дворе рядом с Мясницкой улицей. Находился он там довольно давно, и все, кто оказывался рядом, имели шансы на свою дозу облучения.У представителей Росздравнадзора глаза на лоб полезли, когда они обнаружили в самом центре Москвы спрятанный в одном из дворов на Мясницкой улице незарегестрированный фургон с рентгеновской установкой. Причем передвижная лаборатория без каких-либо разрешений вовсю обслуживала клиентов, рентген работал чуть ли не круглосуточно.Как оказалось, опасный фургон в центр столицы пригнали по заказу медцентра "Хэлп", к которому у Росздравнадзора накопилось немало вопросов. Проходимцы в белых халатах проводили медосмотры, собирали анализы, которые никем не обрабатывались, и торговали медзаключениями направо и налево, выписывая липовые справки всем желающим."В связи с выявлением признаков уголовно наказуемых деяний материалы проверки в отношении ООО "Медицинский центр "Хэлп" будут направлены в Генеральную прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела", — заявил Георгий Соколов, врио заместителя руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.Как выяснили проверяющие, рентгеновские снимки в медцентре "Хэлп" даже и не думали расшифровывать, поскольку там не было ни соответствующего специалиста, ни лицензии."В связи с тем, что компетентный специалист не оценивал результаты проведенного исследования, на основании этих рентгеновских снимков, которые направлялись в организацию, человек в случае наличия у него онкологического заболевания или такого общественно опасного заболевания, как туберкулез, мог быть допущен до работы с окружающими", — сказал Георгий Соколов.Сколько пациентов ушли отсюда обманутыми, не зная о своих настоящих диагнозах, остается только догадываться. Фургон с рентгеновской установкой опечатали, сам медцентр "Хэлп" спешно закрылся.