Полицейскими обнаружены и изъяты 2 кг черной икры и около 200 кг рыб осетровых пород холодного и горячего копчения, добытые браконьерским способом...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве из незаконного оборота изъята рыбная продукция, относящаяся к особо ценным видам водных биоресурсов», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на одном из сельскохозяйственных рынков Москвы, полицейскими обнаружены и изъяты 2 кг черной икры и около 200 кг рыб осетровых пород холодного и горячего копчения, добытые браконьерским способом.Общая стоимость изъятого товара составляет около полумиллиона рублей.По данному факту УОД ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу в Росрыболовство.В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все лица, причастные к данной противоправной деятельности.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73