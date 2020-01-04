Житель Меленковского района обвиняется в совершении кражи имущества у сотрудницы медицинского учреждения

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Меленковского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Как сообщалось ранее, в начале октября в Межмуниципальный отдел МВД России «Муромский» обратилась сотрудница одного из медицинских учреждений города, сообщившая о хищении у неё сотового телефона стоимостью 9 500 рублей. Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что гаджет пропал с её рабочего места.Полицейские установили обстоятельства, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате личность подозреваемого была установлена. Им оказался 53-летний житель Меленковского района.Предварительным следствием установлено, что фигурант, находясь в коридоре медицинского учреждения, где ожидал знакомую, заметил, как медсестра покинула пост, оставив свой мобильный телефон. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник похитил гаджет.Чужой телефон подозреваемый планировал реализовать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.Похищенный телефон был изъят.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.