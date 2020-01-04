Визит главного новогоднего персонажа стал настоящим подарком для ребят.

Полицейский Дед Мороз продолжает своё праздничное путешествие по Владимирской области. Очередным пунктом его остановки стал подшефный детский дом в Суздальском районе.Праздничные эмоции воспитанникам подшефного детского дома подарили сотрудники ОМВД России по Суздальскому району и ветеран МВД России В.В. Тихонов, отлично сыгравший роль Деда Мороза.Совместными усилиями дети и прибывшие гости зажгли ёлку. Мальчишки и девчонки с нетерпением ждали гостей и специально разучили стихи и песни о зиме и новогоднем празднике.Вместе с Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой дети водили хоровод, пели новогодние песни и, конечно же, получали подарки.Прощаясь с ребятами, стражи порядка пожелали, чтобы все их новогодние желания обязательно сбылись.