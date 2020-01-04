В 2020 году в Великобритании вступит в силу закон о запрете сигарет с ментолом. Его целью является сократить число молодых курильщиков, передает . Специалисты считают, что привкус ментола ..

В 2020 году в Великобритании вступит в силу закон о запрете сигарет с ментолом. Его целью является сократить число молодых курильщиков, передает .Специалисты считают, что привкус ментола сбивает запах дыма и расслабляет дыхательные пути, делая курение более приятным. Из-за чего молодые люди могут быстрее пристраститься к пагубной привычке. Эксперты также надеются, что новый запрет поможет отказаться от курения как молодым, так и взрослым.