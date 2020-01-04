Американский клуб Вашингтон Кэпиталз обыграл Каролину Харрикейнз в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Роли наПи-Эн-Си Арена и завершилась со счетом 4:3 в пользу столичных.

Американский клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Каролину Харрикейнз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Роли на "Пи-Эн-Си Арена" и завершилась со счетом 4:3 в пользу "столичных".Определяющую роль в победе "Вашингтона" сыграли российские легионеры: Евгений Кузнецов забил один гол при одной результативной передаче, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов совершили по одному ассисту, а голкипер Илья Самсонов стал автором 38 отраженных бросков. Помимо Кузнецова за "кэпс" забивали Ларс Эллер, Рихард Паник и Якуб Врана.В составе "Каролины" также не обошлось без российского "вмешательства": две голевые передачи на своих партнеров отдал Андрей Свечников. После его передач забивали Джордан Стаал и Теуво Терявяйнен, еще один гол в активе Райана Дзингела.По итогам матча все три звезды достались именно россиянам: Кузнецов назван третьим игроком встречи, звание второй звезды досталось Свечникову, а первой звездой признан Самсонов.Для "Вашингтона" эта победа стала второй в предыдущих пяти матчах. Хоккеисты из столицы США продолжают лидировать в Восточной конференции, имея 61 очко. "Каролина" же с 50 баллами располагается на шестой строчке все того же Востока.