Прекратил действие договор между РФ и США о контроле за ракетами средней и меньшей дальности, скоро истечет срок и СНВ-3, который Штаты не хотят продлевать.

Прекратил действие договор между РФ и США о контроле за ракетами средней и меньшей дальности, скоро истечет срок и СНВ-3, который Штаты не хотят продлевать. Газета "Московский комсомолец" побеседовала с ветераном Ракетных войск стратегического назначения, членом президиума организации "Офицеры России" Юрием Чмутиным. Военный рассказал, как устроена "ядерная кнопка" и возможен ли случайный пуск ракет.Как пояснил Чмутин, отсутствие договора выведет ядерное оружие за пределы правового поля, что повысит риск его применения. Впрочем, у всех стран, владеющих ядерным оружием, многоуровневая защита исключает риск несанкционированных действий. Даже стихийные бедствия не способны нарушить систему безопасности.Офицер-ракетчик успокоил тех, кто опасается взлома системы запуска ракет хакерами."Никто из посторонних не имеет доступа и не сможет подобрать ключ-шифр. Это очень сложная система кодов", — отметил он.В такой же степени невозможен пуск ракет одним офицером, находящимся на дежурстве. "Ракеты — это "коллективное" оружие", описал ситуацию Чмутин, приказ на запуск должен пройти строгую цепочку исполнителей."Если не пройден один этап - на другой не перескочишь", — рассказал ветеран.Ракетчик отметил, что ядерное оружие эффективно при оперативном применении. Решение нанести ядерный удар от президента России в форме приказа поступает главкому РВСН, а тот доводит его до подчиненных по автоматизированной системе боевого управления."Чем больше будут снижаться временные параметры, тем оружие более эффективно", - объяснил Чмутин.В заключение, Чмутин рассказал о том, участники "ядерного клуба" всегда предупреждают друг друга об учебных пусках ракет. Ядерная война не может начаться случайно, потому что "случайности" полностью исключены."Главное, чтобы политики, имеющие доступ к "кнопке", никогда не забывали о своей огромной личной ответственности", - заключил Юрий Чмутин.