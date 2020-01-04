Во Владивостоке полицейские задержали вандала, который проколол шины десяткам автомобилей.

Во Владивостоке полицейские задержали вандала, который проколол шины десяткам автомобилей. Злоумышленником оказался 33-летний местный житель. Найти его удалось благодаря соцсетям.Его взяли ночью. Неизвестного с ножом оперативники выслеживали в темных дворах. Светлая дубленка и брюки на молниях — почти все, что было известно о мужчине, который за пару ночей изрезал во Владивостоке сотни покрышек. На допросе выяснилось, что он уже был судим.33-летний мужчина нанёс ущерба на сотни тысяч рублей. Ножом работал без разбору. У подстанции скорой спустил колеса каретам реанимации. Полиция начала проверку.Позже в отдел полиции Первомайского района стали массово обращаться автовладельцы с заявлениями о повреждении покрышек на принадлежащих им автомобилях.Оперативники пытаются понять мотивы задержанного. Большая часть пострадавших — даже не нарушители. Их машины были припаркованы по правилам. Но мужчина целенаправленно бил в самое больное место — наносил боковые порезы.Шиномонтажники говорят, что такие повреждения невозможно нормально отремонтировать. Теперь — только замена покрышек. Как правило — комплектом. Злоумышленник старался обойти автомобиль жертвы со всех сторон — терпеливо спускал все 4 колеса. Зачем — еще только предстоит выяснить.