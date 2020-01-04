Мероприятие было организовано сотрудниками отдельного батальона ППС городского УМВД.

Полицейский Дед Мороз продолжает дарить радость и отличное настроение ребятам из Владимирской области. В новогодние каникулы приятный подарок получили дети полицейских. Для них сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Владимиру организовали новогодний праздник.Хорошее настроение, радость и смех детям подарили Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с любимыми сказочными персонажами мальчишки и девчонки водили хороводы, танцевали, пели и участвовали в веселых конкурсах.Восторженные взгляды и улыбки на лицах детей и их родителей говорили о том, что праздник удался.Продолжением увлекательного мероприятия стало знакомство с животными, которые наряду с полицейскими несут службу и охраняют общественный порядок. Ребятам представилась возможность попробовать себя в качестве наездников. Даже самые маленькие гости не испугались и с удовольствием под руководством сотрудников полиции седлали лошадей.Служебная собака по кличке Клеопатра поддержала настроение ребят и с радостью фотографировалась с ними.В завершение праздничного мероприятия дети получили сладкие подарки.