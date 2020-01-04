04.01.2020

2020-01-04 18:40:03

Во владимирском костёле зазвучит волшебная музыка Рождества

Музыкальный подарок для жителей и гостей Владимира. Этим вечером в католическом приходе Святого Розария Пресвятой Девы Марии- новогодняя концертная программа "Звезды Рождества". Сегодня знакомые всем композиции исполняет трио.

Молитва "Аве Мария", рождественский гимн "Сайлент найт", "Секретный сад", "Аллилуйя" - эти новогодние и рождественские композиции знает каждый. Они звучат в любимых фильмах, театральных постановках. Программу музыканты составляли исходя из вкусов слушателей. Чтобы подарить им "радость узнавания" мелодий, говорит скрипач Наталия Каданцева.

Наталия Каданцева, музыкант: «Серьезная органная музыка - это очень хорошо. И наша публика также активно идет и на такие программы. Но, иногда, в праздничные дни, хочется такого концерта вдохновения, но и отдохновения. Тогда, когда хочется услышать мелодии, которые известны всем.»

Хотя есть и более серьезные для слуха произведения - Вивальди и Генделя. Юная флейтистка Настя Тарасова с удовольствием исполняет сонату Генделя. И польские рождественские колядки.

Анастасия Тарасова, музыкант: «От зрителей обычно радостные эмоции. В основном все - восторженные. Многим очень нравятся. Приходят еще и не раз.»

Такие концерты в католическом приходе Святого Розария Пресвятой Девы Марии в праздники можно послушать каждый день. Хотя раньше они проходили только по субботам - зрители просили больше выступлений. Органная музыка в городе звучит редко, да и органистов во Владимире мало, делится Яна Тарасова композитор, лауреат всероссийского конкурса и наша коллега. Много лет Яна Тарасова трудится на областном радио.

Яна Тарасова, музыкант, композитор, звукорежиссёр ГТРК «Владимир», ведущая программ: «Это - замечательная музыка из кинофильма «Три орешка для Золушки», которая и завершит наш концерт, и добавит новогоднего, рождественского настроения всем прихожанам, всем гостям.»

По словам настоятеля католической церкви отца Сергия Зуева, время между рождеством католическим и православным - особые дни. И эти мелодии создают волшебную атмосферу.



О. Сергий (Зуев), настоятель католического прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии: «Много людей, которые приходят в церковь, чтобы погрузиться в эту красоту рождественской подготовки, празднования. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы все сохранили эту трепетность ожидания и ожидание надежды, на самом деле, которую мы созерцаем в Рождестве.»

На рождественских концертах под сводами католического храма бывает много туристов. Они из разных стран. Но такая музыка всегда говорит с ними на одном языке.

Анастасия Сахарова, Александр Чернышев. «Вести-Владимир»