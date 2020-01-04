Подписчица раскритиковала Анастасию Волочкову за очередное фото со шпагатом в Instagram и была названа звездой недолюбленной злой теткой.

Подписчица раскритиковала Анастасию Волочкову за очередное фото со шпагатом в Instagram. На этот раз балерина расположилась на палубе корабля. Женщина назвала звезду "старушкой" и поинтересовалась, не устала ли она "поднимать ноги".В ответ Волочкова обозвала ее "недолюбленной злой теткой" и завистницей, заверив, что делать это будет и в 60. Свой гневный комментарий танцовщица снабдила рекомендацией: "А вы на свою рожу посмотрите".