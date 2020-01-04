Ливийский парламент, заседающий на востоке страны, проголосовал за разрыв отношений с Турцией. При этом Ливийской национальной армии, которой командует Халифа Хафтар, поручено закрыть все погранпункты, аэропорты, морские порты.

Ливийский парламент, заседающий на востоке страны, проголосовал за разрыв отношений с Турцией. При этом Ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар, поручено закрыть все погранпункты, аэропорты, морские порты, сообщает РИА Новости со ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Арабия".С 2011 года, когда был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи, Ливия фактически перестала быть единым государством. Сейчас на востоке (в Бенгази) заседает избранный парламент, а на западе (в Триполи) — правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза. Восток сотрудничает с Ливийской национальной армией Хафтара, который совсем недавно заявил о всеобщей мобилизации, чтобы противостоять иностранным войскам. Хафтар также неоднократно пытался захватить Триполи.Кроме того, ливийские депутаты решили закрыть посольство Турции в этой стране. Парламент также призвал международные организации, включая Совбез ООН, Лигу арабских государств и ЕС, отозвать признание правительства в Триполи (его возглавляет Файез Саррадж).Ранее правительство в Триполи попросило у Анкары военную помощь в связи с очередным наступлением Хафтара на столицу. 2 января парламент Турции большинством поддержал этот запрос.