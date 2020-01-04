Новая комедия Холоп собрала в российском прокате более миллиарда рублей. Об успехе фильма от режиссера Клима Шипенко, известного по картинам Салют-7 и Текст свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

Новая комедия "Холоп", снятая при поддержке телеканала "Россия 1", собрала в российском прокате более миллиарда рублей. Об успехе фильма от режиссера Клима Шипенко, известного по картинам "Салют-7" и "Текст", свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Фонда кино.В главных ролях снялись сербский актер Милош Бикович (Гриша) и Александра Бортич (Лиза). По сюжету, отец героя, устав от постоянных выходок отпрыска, решил устроить ему жесткое испытание. После очередного загула Гриша просыпается в царской России за год до отмены крепостного права.Фильм вышел в широкий российский прокат 26 декабря. В день премьеры "Холоп" заработал более 46 миллионов рублей, а первый уик-энд принес картине 303 миллиона рублей. Общие сборы картины за десять дней проката составляют более миллиарда рублей.