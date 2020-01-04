Прибытие резервного самолета, который должен доставить пассажиров в Санкт-Петербург, ожидается в 12.20 по Москве.

Прибытие резервного самолета, который должен доставить пассажиров в Санкт-Петербург, ожидается в 12.20 по Москве. Ранее сообщалось, что борт, совершавший рейс Тюмень – Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми. Причина незапланированной посадки – рассогласование приборов скорости полета (ранее сообщалось об отказе навигационных систем).Инцидент произошел в 7 часов утра по Москве. На борту самолета Airbus-320 авиакомпании Red Wings находились 185 пассажиров и 6 членов экипажа (ранее сообщалось о 176 пассажирах).Неисправный самолет в настоящее время проверяют специалисты.