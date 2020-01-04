Политические эксперты уверены, что государство не готово к грядущей приватизации земель. Специалисты полагают, что это закончится кровопролитием.

Политические эксперты уверены, что государство не готово к грядущей приватизации земель. Специалисты полагают, что это закончится кровопролитием.Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал киевские власти провести аудит государственной собственности. По мнению политика, в противном случае страну ждут необратимые последствия, сообщаетЧервоненко обратился к действующему министру экономики Украины Тимофею Милованову, предупредив, что без проведения аудита он и его коллеги становятся преступниками. А премьер-министра страны Алексея Гончарука он заподозрил в "интересной ориентации"."Вы обворовываете, вы хотите несправедливо отдать наше будущее. Я не против иностранцев, но не на первом этапе, потому что украинцев не будет, а кто владеет, кто платит, тот и заказывает музыку. Страна просто не готова!", – заявил экс-министр.Он также отметил, что не стоит "подгонять" власти страны с принятием законопроектов. По мнению Червоненко, спешка в данной ситуации может закончиться плачевно.