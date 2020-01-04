В субботу рано утром сработала автоматическая защита энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС.

В субботу рано утром сработала автоматическая защита энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС. Станция расположена на реке Южный Буг в городе Южноукраинск Николаевской области, пишет "Интерфакс".Специалисты выясняют причины срабатывания защиты. По предварительным данным, претензий к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. В настоящее время на АЭС в работе находятся два энергоблока.мощностью 2 тысячи 40 МВт.