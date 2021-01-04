4 января - праздник, посвящённый изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля. Он отмечается в целях повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей.

4 января - праздник, посвящённый изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля. Владимирский приют слепых детей ведомства Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых учрежден местным отделением Попечительства 23 апреля 1895 годя - на 10 человек.В задачу его входило призрение, воспитание, обучение слепых детей и подготовка их к самостоятельной деятельности; помещение в заведения, в которых они могли бы изучить доступные для них ремесла; а также попечение о взрослых слепых, неспособных к труду.Первым председателем совета Владимирского отделения попечительства стал губернатор Михаил Теренин.Училище для слепых детей было открыто 14 ноября 1895 г., в день рождения вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Открыт приют для слепых детей был в наемной квартире на Студеной горе.Из 25 тысяч рублей неприкосновенного капитала приюта 20 тысяч рублей были внесены Товариществом Собинской мануфактуры на учреждение четырех стипендий имени А.Л. Лосева «в память его торговой деятельности».К 1 января 1897 г. в приюте содержалось 8 мальчиков. В этом же году он был переведен в дом Архипова на нынешнейулице Горького.«Убежище для слепых детей. Помещение (наемное) рассчитано на первых порах для 10 детей. В настоящее время в убежище помещается семь мальчиков на полном содержании Попечительства. Воспитание и обучение детей вверено особой опытной учительнице, присланной Главным Управлением Попечительства».В 1900 г. в Стрелецкой слободе была закончена постройка на пожертвованные средства собственного здания (дом № 42 на ул. Стрелецкой).Новое здание было рассчитано на 40 человек призреваемых (по 20 обоего пола). Приют стал именоваться училищем для слепых.Шатровая главка, венчающая центральный фасад здания- это церковь святителя Пантелеимона-целителя.Примечательно, что это старинное учреждение образования продолжает работать по своему профилю и по сей день.