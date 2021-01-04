Губернатор Сипягин только в 3-м часу дня отреагировал на крупный пожар в Собинке, который облетел федеральные СМИ. О ЧП он написал на своей странице в социальных сетях. Сипягин сообщил, что

Губернатор Сипягин только в 3-м часу дня отреагировал на крупный пожар в Собинке, который облетел федеральные СМИ. О ЧП он написал на своей странице в социальных сетях. Сипягин сообщил, что всех эвакуированных жильцов разместили в тепле. Часть из них временно отправили в собинский ДК, другие разъехались к родным и друзьям. Примечательно, что по информации губернатора,