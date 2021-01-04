Владимир Сипягин прогулялся с мамой и помог ей почистить снег во дворе.

Утром 4 января губернатор Владимирской области поделился первыми в 2021 личными фотографиями со своими подписчиками. В «сети» появились снимки вместе с мамой главы региона, а сам госслужащий помог ей разгрести снег во дворе.«Душевное выдалось утро. Вместе с мамой успели побывать на реке, прогулялись. После снегопадов льда совсем не видно. Только широкие белые просторы. Красиво...», - отметил Владимир Владимирович.Губернатор добавил, что поразмялся во дворе с лопатой в руках и разгрёб снег. Далее в планах Владимира Сипягина значилось заседание оперативного штаба.