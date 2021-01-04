На вооружении службы судебных приставов появилось новое оборудование.

На вооружении службы судебных приставов появилось новое оборудование.Это специальный мобильный комплекс для отслеживания должников по транспортному налогу. Оборудование состоит из дорожной камеры на треноге и ноутбука с базой данных о должниках по исполнительным производствам. Видеоаппаратура отслеживает проезжающие автомобили, а компьютер на основании данных о владельце транспортного средства – по государственному номеру – проверяет числятся ли за ним недоимки или нет. Приставы передают информацию сотрудникам ГИБДД, которые непосредственно останавливают транспортное средство, сообщила газетаУ должников есть возможность прямо на месте погасить неуплату в добровольном порядке через специальный мобильный терминал. Благодаря этому удалось собрать около полумиллиона рублей.