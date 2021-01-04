Сигнал бедствия поступил в 00:30 4 января с улицы Зои Космодемьянской д. 1/6.

Сигнал бедствия поступил в 00:30 4 января с улицы Зои Космодемьянской д. 1/6.Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарных подразделений, из окна четвертого этажа наблюдалось открытое пламя, огонь переходил на балкон квартиры на пятом этаже. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 50 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 30 человек. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.