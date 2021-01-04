В полицию обратилась 40-летняя женщина. Она пояснила, что ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка.

«Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве задержали участников группы, специализировавшейся на хищении денежных средств дистанционным способом.В полицию обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина пояснила, что ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестными предприняты несанкционированные попытки снятия денежных средств с ее счетов и необходимо перевести все сбережения на резервный счет. Желая сберечь накопления, заявительница отправила на указанный собеседником счет более 5 млн рублей. Вплоть до получения финансов аферисты непрерывно поддерживали с женщиной связь, координировали ее действия, вызывали для нее такси.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники столичного уголовного розыска установили и в городе Омске задержали двоих подозреваемых. По местам их проживания изъяты сим-карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела. Кроме того, обнаружено более 100 банковских карт, оформленных на третьих лиц.Следственным отделом ОМВД России по Тверскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление возможных соучастников, установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных. Полицейские предполагают, что они могут быть причастны к совершению более чем 10 аналогичных преступлений», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Следует помнить, что никто, включая представителей кредитных организаций, не вправе требовать от гражданина назвать конфиденциальные сведения, указанные на банковской карте. При поступлении подозрительных звонков рекомендуется прекратить разговор, перезвонить в банк по официальному номеру или обратиться в ближайшее отделение банка лично.В случае если в отношении вас или ваших близких совершены незаконные действия, немедленно сообщите об этом в полицию.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк