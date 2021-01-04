Расписание вывешено на сайте мэрии Владимира.

В мэрии Владимира опубликовали график работы городских катков до конца каникул.Ледовая площадка на стадионе «Лыбедь» до 10 января работает ежедневно с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00. Входной билет - 200 рублей. Прокат коньков — 60 рублей, гардероб — 60 рублей.Каток «Молодёжный» в Центральном парке культуры и отдыха открыт ежедневно с 8:00 до 22:00. Цена билета - 50 рублей для детей до 12 лет и 100 рублей для взрослых. Коньки можно взять за 100 рублей, аренда ячейки — 50 рублей.В парке имени Пушкина в новогодние праздники, до 10 января включительно, можно покататься с 10:00 до 22:00. Технический перерыв с 16:00 до 17:00. Вход - бесплатный. Прокат коньков - 100 рублей, залог — 1500 рублей. Ячейка — 50 рублей.