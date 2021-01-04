Под хэштегом "Я лечу над миром". В виртуальное путешествие в эти новогодние дни смогли отправиться пожилые люди и инвалиды из пансионата посёлка Садовый Суздальского района. С помощью специального оборудования они оценили красоты региона, не покидая стен учреждения.

Под хэштегом "Я лечу над миром". В виртуальное путешествие в эти новогодние дни смогли отправиться пожилые люди и инвалиды из пансионата посёлка Садовый Суздальского района. С помощью специального оборудования они оценили красоты региона, не покидая стен учреждения.Сергей Родичкин, виртуальный турист:- Красота необыкновенная, тем более, с высоты птичьего полёта. Такие достопримечательности. Увидел и Золотые ворота, и Успенский собор и пойму Клязьмы.Программу «Виртуальный туризм – весь мир на ладони» разработал департамент социальной защиты совместно с Домом-интернатом посёлка Садовый» и автономной некоммерческой организацией «Оглянись вокруг».Проект особенно значим для тех, кто ограничен в передвижении. Благодаря виртуальным экскурсиям постояльцы пансионата могут интересно провести время и ощутить атмосферу Нового года и Рождества. Тем более, что для граждан возраста «65+» продолжается режим самоизоляции. В новогодние каникулы пожилые люди смогли побывать в праздничном Суздале, полюбоваться видом на кремль и Торговую площадь, увидеть достопримечательности Владимира. Такие аэроэкскурсии очень популярны. Их участниками уже стали почти 100 человек. Дать равные возможности и представить мир во всём его многообразии- главная задача виртуальных туров.Надежда Иванова, виртуальный турист:- Хочется продолжить это путешествие и по другим городам. Очень хорошая возможность появилась путешествовать по другим местам. Очень нравится и я хочу продолжения.