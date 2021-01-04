Сегодня утром губернатор Владимирской области поделился немного личным. На своей странице в социальных сетях Владимир Сипягин рассказал, как провёл время с мамой. Вдвоём они прогулялись у

Сегодня утром губернатор Владимирской области поделился немного личным. На своей странице в социальных сетях Владимир Сипягин рассказал, как провёл время с мамой. Вдвоём они прогулялись у реки. Затем глава региона почистил снег у дома своей мамы. Встреча проходила под объективом фотокамеры. Владимир Сипягин, губернатор области Душевное выдалось утро. Вместе с мамой успели побывать на реке, прогулялись.