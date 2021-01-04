Полицейские совместно с сотрудниками школы, где учится Юля и неравнодушные люди, помогали и поддерживали ребенка и семью...

Сотрудники ОГИБДД СЗАО г. Москвы совместно с заместителем начальника ОГИБДД СЗАО г. Москвы подполковником полиции Александром Саенко и благотворительным фондом «Ангелы среди нас» поздравили девочку Юлю и ее маму Екатерину с Новым годом! Они подарили подарки и шарики.Ранее 24 ноября 2020 года на улице Маршала Бирюзова произошло ДТП с наездом на пешеходов, в числе которых была девочка. В результате этого ребенок получил тяжелые травмы.Полицейские совместно с сотрудниками школы, где учится Юля и неравнодушные люди, помогали и поддерживали ребенка и семью.После длительного лечения произошло новогоднее чудо, и девочку выписали из лечебного учреждения. На патрульном автомобиле Юля отправилась домой, где она будет встречать Новый год в кругу семьи.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56