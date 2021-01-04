Президент Украины Владимир Зеленский не способен ни договориться о закупке вакцины от коронавируса, ни стабилизировать обстановку в стране, заявил политолог Михаил Погребинский. Глава государства и его команда беспомощны, констатировал эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский не способен ни договориться о закупке вакцины от коронавируса, ни стабилизировать обстановку в стране, заявил политолог Михаил Погребинский. Глава государства и его команда беспомощны, констатировал эксперт.Погребинский напомнил, что российскую вакцину от коронавируса Зеленский закупать не хочет, а Запад поставлять препарат в Незалежную не спешит. "Он (Зеленский. – Прим.ред.) жалобно, как бы канючит – ну, дайте, пожалуйста, ну, вы же не позволяете нам взять русскую вакцину", – отметил эксперт.Заявления Зеленского Погребинский назвал "жалким лепетом". Крайне низко аналитик оценивает и способность главы государства принимать решения по борьбе с пандемией.Прежде чем вводить ограничения, нужно быть уверенным, что люди будут их выполнять, подчеркнул политолог. Но Зеленский предпочитает делать вид, что ситуация улучшается, и вводить новые меры не нужно, отметил эксперт."Доживем до 8 января, а потом отменим этот локдаун, просто потому что будут показывать, что у нас улучшается ситуация", – сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne.Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой закупить российскую вакцину от COVID-19. На конец декабря под ней подписались почти 18 тысяч человек. Необходимо 25 тысяч подписей, чтобы глава государства рассмотрел петицию.Россия готова поставлять вакцину на Украину и производить там препарат. Однако Киев решил закупать китайскую разработку.Зеленский решил покупать вакцину в Китае из-за позиции ЗападаКиев надеется начать поставки китайской вакцины против коронавирусной инфекции, так как западные правительства проводят вакцинацию внутри своих стран, игнорируя просьбы Украины...— Надежда Крутова (@Bk54VEzQVVDX1AP)Региональные власти настроены не так принципиально. Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал Киев закупить российскую вакцину. Если препарат действует, то не важно, в какой стране он произведен, подчеркнул чиновник.