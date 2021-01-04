В 15:00 Владимир Сипягин поручил провести совещание о расселении обескровленных жильцов и обеспечении нуждающихся всем необходимым.

Как ранее редакция «33Live.Ru», 4 января в Собинке произошёл крупный пожар. Сгорели «казармы», являющиеся памятником архитектуры.Пламя на площади полторы тысячи квадратных метров тушили 77 человек и 28 единиц техники. Полностью ликвидировать огонь удалось к 13:30.В пресс-службе МЧС пояснили, что из дома было эвакуировано 80 человек, среди них трое детей. Семь человек спасли с помощью спецустройств.После обеда губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в своём аккаунте Вконтакте сообщил, что в результате пожара на Рабочем проезде никто не пострадал.«Как мне доложили по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, в загоревшейся трёхэтажке зарегистрировано около 80 человек. Многие фактически в ней не проживают. Всех эвакуированных жильцов разместили в тепле. Часть из них временно находится в собинском доме культуры, часть предпочла перебраться к родным и друзьям», - отметил глава региона.В 15:00 он поручил провести совещание о расселении обескровленных жильцов и обеспечении нуждающихся всем необходимым.Владимир Владимирович уверил, что ситуация полностью под контролем областных и местных органов власти.