Жилой дом, напомним, загорелся в 05.48

Пожарным удалось локализовать пожар в доме №7 на ул. Рабочий проспект г. Собинка Владимирской области. Об этом ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Екатерина Мищенко. По её словам, возгорание было на площади 1,6 тыс. кв. метров.Сообщение о пожаре, напомним, поступило 4 января в 05.48, уже в 08.36 возгорание локализовали. Также напомним, что пожар начался в квартире на 3-м этаже. Из жилого дома эвакуировали 24 человека.Днём ранее в Собинке гараж. Погиб мужчина.