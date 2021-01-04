Сегодня утром в Собинке загорелся трёхэтажный жилой дом на Рабочем проспекте. Без крова остались несколько десятков человек.

Сегодня утром в Собинке загорелся трёхэтажный жилой дом на Рабочем проспекте. Без крова остались несколько десятков человек.Информация о пожаре в одной из собинских рабочих казарм на пульт дежурного поступила в 5 часов 48 минут. Возгорание, по предварительным данным, произошло в одной из квартир на третьем этаже, к моменту приезда спасателей, огонь перекинулся на чердачные помещения.Юрий Мельников, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС:- На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение на третьем этаже с угрозой распространения на чердак , начальник караула 78-ой пожарной спасательной части объявил вызов номер два и направил все силы и средства на спасение и эвакуацию людей из горящего здания. Всего из здания было эвакуировано восемьдесят человек , из них трое детей, спасено семь человек при помощи спасательных устройств.Общая площадь пожара составила 1700 квадратных метров. Пожарные боролись с огнем на протяжении семи часов. Причины возгорания до сих пор неизвестны.Юлия Шувалова, корреспондент:- Пожар на данный момент ликвидирован. В Городском Доме культуры создан штаб, где разместили всех пострадавших. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь.Галина Хамданова, пострадавшая:- Загорелось в коридоре сначала, никому не надо было. Если бы вышли потушили, то дальше бы не пошло оно. // А там уже дышать нечем... еще темно. Спасибо пожарникам. Конечно, что случилось... я не знаю, кто будет виноват. Кого искать?Загоревшееся общежитие построено больше ста лет назад и имеет статус памятника архитектуры регионального значения. В 2019-ом дом номер семь по Рабочему проспекту был призван аварийным, но людей расселять начали лишь в прошлом году , рассказывают в местной администрации.Елена Карпова,глава города Собинки:- В 2020 году из областной программы выделено было нам 15 миллионов на две таких "казармы" Димитрова, 9 и Рабочий проспект, 7. Соответственно мы часть уже у собственников выкупили комнаты они приобрели какое-то другое жилье на вторичном рынке, но те, которые остались, они сейчас в программе.По словам главы города, погорельцам положены выплаты от социальной защиты- по десять тысяч рублей и сейчас им помогают собрать все необходимые документы. Что касается временного жилья, пострадавшим предложили остановиться в муниципальных комнатах или переночевать в местной гостинице.Юлия Шувалова, Дмитрий Лизунов "Вести Владимир".