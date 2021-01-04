Ему сделана операция на головном мозге, аппарат ИВЛ отключен.

Ему сделана операция на головном мозге, аппарат ИВЛ отключен.Об этом сообщил СМИ уполномоченный по правам ребенка во Владимирской Геннадий Прохорычев.Несмотря на все еще тяжелое состояние, по неофициальным оценкам медиков, мальчик должен выжить.Напомним, что 1 января на улице Нижняя Дуброва. По предварительной информации подросток застрял в лифте, пытался самостоятельно открыл двери лифта и предпринял попытку выбраться из него, в результате чего сорвался и упал в шахту лифта.