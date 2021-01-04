Этим утром жители Собинки пережили масштабный пожар Около 6 утра 4 января загорелись рабочие казармы на улице Рабочий проезд, 7 в Собинке. На место прибыли огнеборцы. Как выяснилось, горели 7

Этим утром жители Собинки пережили масштабный пожар Около 6 утра 4 января загорелись рабочие казармы на улице Рабочий проезд, 7 в Собинке. На место прибыли огнеборцы. Как выяснилось, горели 7 комнат 3-го этажа на 100 кв.м. Но основное пламя разбежалось по чердачному помещению здания. Там горело целых 1600 кв.м. В это время жители трехэтажки были