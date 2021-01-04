Этим утром жители Собинки пережили масштабный пожар Около 6 утра 4 января загорелись рабочие казармы на улице Рабочий проезд, 7 в Собинке. На место прибыли огнеборцы. Как выяснилось, горели 7
<a href="https://33live.ru/novosti/04-01-2021-v-gorode-sobinka-proizoshyol-masshtabnyj-pozhar-evakuirovano-24-cheloveka.html" target="_blank">В городе Собинка произошёл масштабный пожар, эвакуировано 24 человека</a> - Этим утром жители Собинки пережили масштабный пожар Около 6 утра 4 января загорелись рабочие казармы на улице Рабочий проезд, 7 в Собинке. На место прибыли огнеборцы. Как выяснилось, горели 7
[url=https://33live.ru/novosti/04-01-2021-v-gorode-sobinka-proizoshyol-masshtabnyj-pozhar-evakuirovano-24-cheloveka.html]В городе Собинка произошёл масштабный пожар, эвакуировано 24 человека[/url] - Этим утром жители Собинки пережили масштабный пожар Около 6 утра 4 января загорелись рабочие казармы на улице Рабочий проезд, 7 в Собинке. На место прибыли огнеборцы. Как выяснилось, горели 7