04 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного жилого дома в г. Коврова. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные

04 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного жилого дома в г. Коврова. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарных подразделений из окна четвертого этажа наблюдалось открытое пламя, огонь переходил на балкон квартиры на пятом этаже. Пожарные не дали огню перейти в