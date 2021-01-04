Он предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов.

Он предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов.Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. КРТ будет проводиться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления, сообщаетЧто будут сносить:Аварийные многоквартирные дома и дома с высокой степенью физического износа, а также прочие объекты в квартале или микрорайоне, где расположено такое жилье. Другими словами, регионы получают право в рамках КРТ сносить не только аварийное и подлежащее сносу жилье, но и неаварийные панельные дома, а также те, капитальный ремонт которых слишком дорог.КРТ будет проводиться в районах жилой и нежилой застройки, на незастроенных территориях, а также там, где с такой инициативой выступили владельцы участков. Инфраструктура, которая создается инвестором при комплексном развитии территорий городов, должна быть передана на баланс муниципалитета. Таким образом, исключается появление частных дорог, гарантируется сохранность культурных объектов.Закон позволяет в рамках КРТ изымать для государственных и муниципальных нужд участки с расположенными на них объектами. При этом не полежат изъятию участки с объектами федерального значения или предназначенные для строительства таковых, участки с многоквартирными домами блокированной застройки, объектами индивидуального жилищного строительства и садовыми домами. Исключение могут составить объекты, которые признаны аварийными или имеют высокий уровень износа.Решать собственникам:Решение о вхождении дома в программу КРТ должно приниматься на общем собрании не менее чем 2/3 голосов собственников помещений или их представителей. Аналогично собрание может принять решение о выходе дома из программы. Частные жилые дома тоже могут попасть под КРТ, но только с согласия собственников.Возмещение жилья вне зависимости от региона будет предварительным, равноценным и равнозначным, при этом у субъекта РФ будет право улучшить условия для переселяемых, если это позволяет местный бюджет. Возмещение включает в себя рыночную стоимость жилья с учетом общего имущества, земельного участка, понесенных затрат и упущенной выгоды.В год расселения дома жильцы освобождаются от взносов на капремонт, а то, что было уплачено до этого, идет в общий фонд на реализацию решения по комплексному развитию территории. Нанимателю жилья взамен освобождаемого предоставляется другое равноценное жилое помещение по договору социального найма, он также не лишится своего места в очереди на другое жилье по такому договору.Срок на заключение договора о передаче собственником прав на квартиру, попавшую под программу КРТ, составит 45 дней, после чего подрядчик сможет потребовать заключить договор через суд.