Атмосферное давление - 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха во Владимире днём от -1 до -2 градусов Цельсия. По области до - 3. Влажность - до 84%.

По прогнозам синоптиков, 4 января во Владимире и области ожидается выпадение снега.Сообщается, что погода будет пасмурной, на дорогах гололедицу. Ветер южный – от 3 до 7 метров в секунду.Атмосферное давление - 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха во Владимире днём от -1 до -2 градусов Цельсия. По области до - 3. Влажность - до 84%.