Благодаря оперативности, профессионализму и человеческому неравнодушию, а также взаимодействию органов внутренних дел и волонтеров поисково-спасательного отряда через полтора года 41-летний мужчина вновь смог вернуться в семью.

3 января в ОМВД России по Петушинскому району обратился мужчина, который рассказал полицейским, что ничего о себе не помнит и ему нужна помощь.Оперативными сотрудниками незамедлительно были проведены мероприятия по установлению личности гражданина. Никаких данных о себе обратившийся предоставить не мог. Фотография мужчины была проверена полицейскими по базам данных лиц, заявленных пропавшими, а также направлена региональным представителям поисково-спасательного отряда.Совпадений по фотографии среди граждан, заявленных во Владимирской области как пропавшие, не оказалось. При содействии волонтеров сотрудникам полиции удалось установить, что мужчина, схожий по приметам, еще в августе 2019 года объявлен в розыск в соседнем регионе. Полицейские незамедлительно связались с коллегами. Уже через несколько часов личность мужчины была установлена, и за ним приехали родственники.Благодаря оперативности, профессионализму и человеческому неравнодушию, а также взаимодействию органов внутренних дел и волонтеров поисково-спасательного отряда через полтора года 41-летний мужчина вновь смог вернуться в семью.