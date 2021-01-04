Поздравления и подарки от сотрудников полиции и членов общественных советов получили ребята в Собинском и Юрьев-Польском районах.

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции продолжают поздравлять с Новым годом юных жителей Владимирской области.В Собинском районе сладкие подарки, слова напутствия и новогодние пожелания получили ребята из местного подшефного «Центра содействия семейному воспитанию и постинтернатного сопровождения». Сотрудники полиции, поздравляя ребят, пожелали им здоровья, успехов в учебе и во всех начинаниях.Новогодние поздравление сотрудники полиции и члены общественного совета адресовали семье сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга, и воспитанникам подшефной Ратисловской специальной общеобразовательной школы-интерната Юрьев-Польского района.Гости напомнили ребятам о правилах поведения на улице в зимний период, пожелали быть законопослушными гражданами и вручили сладкие подарки.