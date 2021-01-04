Во Владимирской области за сутки 4 января лабораторно подтверждено 173 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 4 января лабораторно подтверждено 173 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.52 - во Владимире,15 - в Гусь-Хрустальном районе,14 - в округе Муром,14 - в Вязниковскомрайоне13 - в Ковровскомрайоне12 - в Юрьев-Польскомрайоне10 - в Александровскомрайоне9 - в Киржачскомрайоне8 - в Петушинскомрайоне6 - в Кольчугинскомрайоне5 - в Суздальскомрайоне5 - в Камешковскомрайоне3 - в Собинскомрайоне3 - в Меленковскомрайоне2 - в Селивановском,2 - в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 19 261 случай заболевания.3977 - во Владимире,2503 - в Гусь-Хрустальномрайоне2131 - о. Муром,1441 - в Ковровскомрайоне1240 - в Александровскомрайоне1181 - в Петушинскомрайоне967 - в Вязниковскомрайоне905 - в Юрьев-Польскомрайоне706 - в Кольчугинскомрайоне669 - в Собинскомрайоне647 - в Суздальскомрайоне544 - в Гороховецкомрайоне515 - в Меленковскомрайоне456 - в Камешковскомрайоне443 - в Селивановскомрайоне420 - в Киржачскомрайоне262 - в г. Радужном,254 - в Судогодском.