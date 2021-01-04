Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 173 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 19 261 больной. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (52 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 173 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 19 261 больной. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (52 новых пациентов за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный (15 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Муром (14 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас