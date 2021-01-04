Сегодня в нашу область должна прибыть новая партия вакцины от коронавируса- тысяча доз. А всего в январе тридцать третий регион получит 52 тысячи доз вакцины "Спутник Ви" .

Сегодня в нашу область должна прибыть новая партия вакцины от коронавируса- тысяча доз. А всего в январе тридцать третий регион получит 52 тысячи доз вакцины "Спутник Ви" .Для хранения препарата департамент здравоохранения планирует закупить 21 холодильную камеру. Как оказалось, холодильники- товар дефицитный. И в прошлом году региону не удалось найти поставщиков оборудования. Тем не менее в департаменте здравоохранения заявили, что ситуация находится под контролем. Активная вакцинация должна начаться сразу после новогодних каникул. И первыми прививку получат пациенты из группы риска, например страдающие сахарным диабетом.