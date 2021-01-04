Вылечились от недуга – 37 пациентов. Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного жителя региона.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 15 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 37 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного жителя региона.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 9 костромичам. Три новых пациента прибавилось в Костромском районе, два – в Буе и 1 в Нерехте.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватил 15 291 житель. Врачам удалось поставить на ноги 11 885 пациентов. В стационарах лежит 590 человек, из них 273 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 896 заболевших.