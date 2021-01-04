Там же работает штаб по ликвидации последствий пожара

Жильцов, эвакуированных из дома, где сегодня рано утром произошёл пожар, временно разместили в здании администрации г. Собинка Владимирской области. Им оказывают всю необходимую помощь.В этом же здании работает штаб по ликвидации последствий пожара.Напомним, сообщение о возгорании в доме №7 на ул. Рабочий проспект г. Собинка 4 января в 05.48. Уже в 08.36 пожар . Из дома эвакуировали 24 человека. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.