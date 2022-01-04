Какой он - автобус мечты - лучше всего спросить у ребенка. Активисты регионального отделения...

Какой он - автобус мечты - лучше всего спросить у ребенка. Активисты регионального отделения "Единой России" запустили конкурс "Детский автобус мечты". Во Владимирской области он проходит в рамках федерального проекта "Безопасные дороги".Принять участие в нем может любой ребёнок от пяти до двенадцати лет. От юных конкурсантов ждут рисунки и видео о том, каким должен быть общественный транспорт - снаружи и внутри - чтобы его можно было назвать удобным и безопасным. Картины и ролики длительностью до минуты нужно разместить в соцсетях под хештегами #ДетскийАвтобусМечты и #БезопасныеДороги. Важно: посты нужно успеть опубликовать до пятнадцатого января, аккаунт должен быть открыт.Илья Зотов, член Общественной палаты России, координатор федерального проекта "Единой России " "Безопасные дороги" во Владимирской области:- Мы подведем итоги 15 января, и лучшие работы будут представлены в общественном транспорте Владимирской области. Лучшие рисунки, видеоролики. И, конечно же, мы передадим ваши идеи по развитию общественного транспорта руководству нашего региона и производителям техники.