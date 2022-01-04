Врио губернатора Александр Авдеев рассказал о том, как проводит новогодние каникулы в кругу семьи. На своей странице «Вконтакте» он написал, что 4 января вместе с женой и детьми прогулялся по ..

Врио губернатора Александр Авдеев рассказал о том, как проводит новогодние каникулы в кругу семьи. На своей странице «Вконтакте» он написал, что 4 января вместе с женой и детьми прогулялся по красивым местам Владимира и сходил в музей.«Прошлись по Большой Московской. Погуляли по парку Липки. Посмотрели новогоднюю ярмарку. Полюбовались видами со смотровой площадки. Послушали экскурсию в Успенском соборе и побывали в музее «Палаты», - уточнил глава региона.Их с женой и сыном заинтересовала экспозиция, посвящённая Сунгирской стоянке.«А дочка была в восторге от урока по письму стилосом. Она аккуратно выписывала им старославянские буквы», - добавил Александр Александрович.Напомним, что сейчас в «Палатах» ВСМЗ гостит Музей ложки.«Палаты» работают все каникулы до 9 января.«Приходите, не пожалеете! Тем более, что рядом столько активностей! В парке работает каток и карусель, а ещё можно покататься на чём-то вроде мини-снегоходов», - резюмировал губернатор.