В московских парках этой зимой открылось множество катков и лыжных трасс. Жителей столицы также ждут прогулки на собачьих упряжках и лошадях, культурные и спортивные мероприятия и другие развлечения.

В московских парках этой зимой открылось множество катков и лыжных трасс. Жителей столицы также ждут прогулки на собачьих упряжках и лошадях, культурные и спортивные мероприятия и другие развлечения.В сезоне-2022 открыто 20 ледовых площадок с искусственным покрытием, работают 17 катков с натуральным льдом. На 26 катков вход платный, на 11 можно пройти свободно.Самый популярный каток находится в Парке Горького. В этом году его назвали "Зеркальный". Там же работают хоккейная и детская площадки.Один из крупнейших катков Москвы "Гигант" обустроили на аллеях парка "Сокольники". Его площадь – 16,2 тысячи квадратных метра. Прокатиться на "Гиганте" могут до четырех тысяч человек в день.Также катки работают в Измайловском и Таганском парках, ландшафтном парке "Митино", саду "Эрмитаж". Билеты можно приобрести на сайте парков, а для посещения бесплатной площадки нужна предварительная регистрация.В 26 парках открыто 65 лыжных трасс. Большинство из них натуральные и работают при определенных погодных условиях. График работы лучше уточнять на сайте парка или в социальных сетях.Самое большое число лыжных маршрутов обустроено в парке "Сокольники" – 17 трасс. По пять – в Измайловском парке и "Царицыно".В некоторых парках можно взять спортивный инвентарь напрокат. Услуга доступна в парках "Измайловский", "Сокольники", "Кузьминки", "Ангарские пруды" и других, а также в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское".Подробнее о развлечениях в парках Москвы можно узнать на портале .Напомним, что второго января в столице акция "Елочный круговорот". Москвичи могут сдать хвойные деревья на утилизацию и переработку в 580 пунктов приема. Они будут работать до 20 февраля.