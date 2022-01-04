Департамент здравоохранения Владимирской области с прискорбием сообщает, что 3 января 2022 года на...

Департамент здравоохранения Владимирской области с прискорбием сообщает, что 3 января 2022 года на 63-м году жизни скончался Михаил Евгеньевич Повх.Михаил Евгеньевич проработал в системе здравоохранения Владимирской области 34 года. Он прошел трудовой путь от врача-терапевта, заместителя заведующего городским отделом здравоохранения – до главного врача Городской больницы №4 г. Владимира.Михаил Евгеньевич Повх зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, грамотным организатором здравоохранения.В 2010 году им была проведена большая организационная работа по объединению двух крупных больниц областного центра в Городскую больницу № 4 г. Владимира. На базе этого учреждения был создан первичный сосудистый центр, оказывающий экстренную кардиологическую и неврологическую помощь населению города Владимира и близлежащих районов.За большой вклад в развитие и совершенствование системы здравоохранения Владимирской области Михаил Евгеньевич в 2010 году награжден ведомственной наградой Министерства здравоохранения Российской Федерации – нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».Коллективы Департамента здравоохранения Владимирской области, Городской больницы №4 г. Владимира выражают искренние глубокие соболезнования родным и близким Михаила Евгеньевича. Это большая утрата для всей региональной системы здравоохранения.Прощание с Михаилом Евгеньевичем Повхом состоится 5 января 2022 года в траурном зале Бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 65а). Начало – в 9.00.Фото: