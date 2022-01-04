× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/04-01-2022-na-pozhare-v-kovrove-evakuirovali-12-chelovek-eshhe-odnogo-spasli-iz-ognya.html" target="_blank">На пожаре в Коврове эвакуировали 12 человек, еще одного спасли из огня</a> - Ковровские пожарные спасли от верной гибели мужчину 72 года рождения. В 11-м часу вечера 3 января загорелась квартира в многоэтажке на улице Зои Космодемьянской. На место выехали 6 спецмашин и 19