Ковровские пожарные спасли от верной гибели мужчину 72 года рождения. В 11-м часу вечера 3 января загорелась квартира в многоэтажке на улице Зои Космодемьянской. На место выехали 6 спецмашин и 19
Ковровские пожарные спасли от верной гибели мужчину 72 года рождения. В 11-м часу вечера 3 января загорелась квартира в многоэтажке на улице Зои Космодемьянской. На место выехали 6 спецмашин и 19 огнеборцев. К приезду подразделений наблюдался дым с балкона 3 этажа 5-этажного дома. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара, спасения и