В честь праздника ребята подготовили для гостей новогоднее представление «Золушка», после чего пригласили в свою семью, где прибывших ждал праздничный стол...

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции столичной подземки и представитель общественности при Управлении посетили центр содействия семейному воспитанию «Спутник».Воспитанники детского дома с нетерпением ждали прибытия полицейских. В честь праздника ребята подготовили для гостей новогоднее представление «Золушка», после чего пригласили в свою семью, где прибывших ждал праздничный стол. За чаепитием стражи порядка пообщались с ребятами и рассказали им о правилах безопасности, которые защитят детишек в незнакомых ситуациях, а также напомнили об ответственности, которую можно понести за совершение противоправных деяний.В подарок от Общественного совета при УВД на Московским метрополитене ребята получили игровой стол – аэрохоккей, который сотрудники полиции помогли собрать, а затем поиграли в него с ребятами. Дети поблагодарили сотрудников полиции столичной подземки за новогодний сюрприз, а для полицейских в свою очередь лучшей наградой на празднике стали счастливые улыбки и радость в глазах детей.Поздравляя мальчишек и девчонок, гости пожелали деткам волшебных новогодних каникул, а главное – исполнения всех заветных желаний в новогоднюю ночь.«Новый год – это сказочное время, когда все обновляется и начинается сначала. В новом году желаю всем чудесных открытий, миллион улыбок, чтобы искрящееся настроение сопутствовало вам круглый год, а жизнь наполнилась любовью, добротой и светом. Всем педагогам детского дома хочу выразить благодарность за их неоценимый труд и вклад в развитие личности воспитанников!» – присоединилась к поздравлению Виктория Марцинковская.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене