Американцы раскритиковали Байдена за новогоднее поздравление. Пользователи составили список претензий под постом политика.
Американцы раскритиковали Байдена за новогоднее поздравление. Пользователи составили список претензий под постом политика.
Новогоднее поздравление первого лица страны — это важный символический элемент начала свежей страницы в жизни людей и государства. Обычно политики подводят итоги и находят воодушевляющие слова, смотрят в будущее и мотивируют граждан.
Американский президент Джо Байден сумел выделиться среди общей массы главнокомандующих, однако он сделал это своеобразным образом. Политик разместил на своей странице в "Твиттере" пост с новогодним поздравлением, который сопроводил фотографией с супругой на фоне фейерверков.
Глава Белого дома написал, что 2022 году граждане продолжат строить лучшую Америку. Стоит отметить, что добрые вышли ему боком. Дело в том, что под свежим твитом пользователи принялись критиковать главнокомандующего.
Люди составили список претензий к первому лицу. Среди них указывали на провальную внешнюю политику президента, заискивание перед другими мировыми лидерами. Кроме того, американцы возмутились антикоронавирусными мерами в США. Люди потребовали раздавать им бесплатные тесты на COVID-19, количество которых, по их мнению, нужно в значительной степени увеличить.
Ранее стало известно о том, что установил антирекорд. Результаты социологического исследования показали, что политика не одобряют более половины граждан страны.