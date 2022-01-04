Вместе с полицейскими Дедушка Мороз побывал в Александровском, Меленковском и Юрьев-Польском районах, а также приехал к подросткам в ЦВСНП регионального УМВД.

Традиционно в предновогодние и новогодние дни сотрудники ОМВД России по Александровскому району приезжают к воспитанникам подшефного детского дома в городе Карабаново. И в этот раз ребята с нетерпением ждали гостей в полицейской форме.Как всегда сопровождал сотрудников Александровского ОМВД Полицейский Дед Мороз, подаривший детям не только много положительных эмоций, но и порадовал подарками. Сотрудники полиции поздравили ребят с Новым годом и наступающим Рождеством, пожелали, чтобы у каждого из них даже в сложные жизненные моменты в сердцах оставалось место для радости и добра. Чтобы в новогодние каникулы не случались неприятности, полицейские напомнили о личной безопасности и ответственности за совершение правонарушений.К доброй полицейской акции присоединились и сотрудники ОМВД России по Меленковскому району. Правоохранители вместе с Полицейским Дедом Морозом в лице председателя Общественного совета Меленковского ОМВД поздравили с новогодними праздниками ребят из Меленковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Вместе с загадками, шутками и поздравлениями гости напомнили воспитанникам Центра о правилах безопасного поведения. Дети с радостью читали стихи, пели песни, водили хоровод, за что получили от Полицейского деда Мороза и Снегурочки сладкие подарки.В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» к воспитанникам подшефной Ратисловской специальной общеобразовательной школы-интерната приехала помощник начальника ОМВД России по Юрьев-Польскому району – начальник отделения по работе с личным составом подполковник внутренней службы Татьяна Павлова.Татьяна Николаевна поздравила ребят с Новым годом и напомнила о правилах поведения на улице в зимний период, в общественных местах и на дорогах, пожелала отличной учебы, крепкого здоровья и счастья. От сотрудников Юрьев-Польского Отдела МВД подполковник полиции передала детишкам сладкие подарки.Полицейский Дедушка Мороз поздравил с новогодними праздниками подростков из Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Сказочный герой пообщался с детьми и для каждого нашел слова поддержки, пожелал ребятам здоровья и хорошего настроения в новом, 2022 году. Подростки, в свою очередь, пообещали, что сделают все от них зависящее, чтобы не совершать противоправных поступков.